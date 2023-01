Stefania Orlando e la nuova vita da single | ' Sono carica | vivo la vita giorno per giorno Il mio ex? Ecco cosa penso'

(Di sabato 7 gennaio 2023)sta assaporando ladadopo la separazione con Simone Gianlorenzi . A 5 mesi dal divorzio , è tornata a parlare del privato e dei progetti per il futuro, che per il momento ...

Today.it

sta assaporando la vita da single dopo la separazione con Simone Gianlorenzi . A 5 mesi dal divorzio , è tornata a parlare del privato e dei progetti per il futuro, che per il momento ...L'ex concorrente del GFVipha rivelato cosa ha provato con la fine del suo matrimonio e ha rivelato i suoi progetti per il futuro. GFVip,rivela il suo doloroso divorzio Dopo oltre 15 anni di ... Stefania Orlando: "Smarrita dopo la fine del matrimonio, credevo di invecchiare con Simone" Stefania Orlando sta assaporando la vita da single dopo la separazione con Simone Gianlorenzi. A 5 mesi dal divorzio, è tornata a parlare del privato e ...La storia d’amore tra Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi si è interrotta dopo quindici anni e dopo l’esperienza della conduttrice al Grande Fratello Vip. Un divorzio doloroso, che ...