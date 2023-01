Stavolta no Antonio Conte travolto dal dolore | un gesto clamoroso per Vialli

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 gennaio 2023) Di fronte alla morte di Gianluca, anche il rigorosissimo calcio-business della Premier League deve fermarsi. Ed è significativo che a stoppare il rito della conferenza stampa pre-partita sia l'italiano, tecnico del Tottenham ed ex compagno dinella Juventus dal 1992 al 1996. Insieme, hanno vinto uno scudetto, una Coppa Uefa, una Coppa Italia. E soprattutto la Champions League, a Roma ai rigori contro l'Ajax:, quella sera di maggio del 1996, era capitano. Da lì a poche settimane, avrebbe lasciato per sempre i bianconeri per trasferirsi a Londra, al Chelsea. Cedendo quella fascia proprio a. Che, scherzi del destino, aveva ritrovato Gianluca da allenatore, facendo anche lui di Londra una sua seconda città d'adozione. Prima proprio al ...