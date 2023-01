STATS Juventus | meglio Danilo o Alex Sandro?

(Di sabato 7 gennaio 2023) Oggi, in-Udinese,dovrebbero comporre la difesa a tre insieme a Rugani. Al di là delle impressioni visive, per le quali il componente di destra è uno dei punti di forza della Juve Allegriana e quello di sinistra da un po’ di tempo non è più una fonte di sicurezza, cosa ci dicono le statistiche? Osserviamo i numeri e muoviamoci sulla tabella. Giochiamo su qualche indicatoreI TIRI –ha finora prodotto 9 conclusioni in campionato, il triplo di quelle di. Nessuno si è tradotto in gol e la vera differenza è costituita dal gioco aereo, dovesi è già espresso 5 volte, senza centrare lo specchio, peraltro, il compagno ancora latita.DUELLI DIFENSIVI – La media a partita vede prevalere ...

