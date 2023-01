Stati Uniti | bimbo di 6 anni spara alla maestra ' Non è una sparatoria accidentale'

(Di sabato 7 gennaio 2023) È successoRichneck Elementary School nella città costiera di Newport News, in Virginia. La donna di 30sarebbe in pericolo di ...

Il Post

È successo alla Richneck Elementary School nella città costiera di Newport News, in Virginia. La donna di 30 anni sarebbe in pericolo di ...In Messico, dopo l'arresto di Ovidio Guzman, il figlio di "El Chapo", leader del narcotraffico, un giudice federale ha disposto una sospensione del processo di estradizione negli. Il magistrato ha inoltre concesso una sospensione anche del suo stato di isolamento e disposto l'autorizzazione a comunicare con i parenti o incontrare i difensori designati". L'arresto ... Una nave da guerra statunitense ha attraversato lo stretto di Taiwan Intanto dagli Stati Uniti il Consigliere della sicurezza nazionale Jake Sullivan chiama il consigliere diplomatico di Meloni per inviare nuove armi in Ucraina. L’amministrazione Biden prepara aiuti mi ...Ecco la richiesta di Sullivan al governo Meloni durante un colloquio telefonico con il consigliere diplomatico ...