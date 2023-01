Stasera Enzo Iacchetti torna a Striscia la Notizia? Ecco perché il comico conduceva da casa

(Di sabato 7 gennaio 2023) Da, sabato 7 gennaio 2023, a distanza di quasi un mese dall’ultima volta,dovrebbere a condurrelain studio, al fianco di Ezio Greggio. Nelle scorse settimane, infatti, dopo la sostituzione lampo con Enrico Beruschi, il “Sior Enzino” èto insieme a Greggio soltanto “virtualmente” e in collegamento da. Assenza in studio che ha incuriosito e preoccupato i fan dello storico programma Mediaset. Inizialmente qualcuno ha pensato a qualche malattia o alla depressione ma – fortunatamente -, al contrario di come molti hanno ipotizzato,non ha nessuna malattia in particolare o Covid, già avuto poco tempo fa. Nessun problema neanche di salute mentale. Il conduttore è stato ...

