Stankovic sfida il Napoli | “Loro favoriti per lo scudetto | ma noi non abbiamo paura”

(Di sabato 7 gennaio 2023) Dejan, allenatore della Sampdoria, ha detto che ilè il favorito per vincere il campionato di Serie A, ma che la sua squadra non avràquando si affronteranno. Parlando in vista di Sampdoria-ha elogiato l’allenatore dei partenopei, Luciano Spalletti, ha spigato, che nonostante la sua squadra rispetti tutti gli avversari, non hadi nessuno.ha anche fornito aggiornamenti sugli infortuni della squadra e sulla partenza di Bereszynski.ha anche commentato il nuovo arrivato Zanoli, dicendo che è un giocatore fisicamente forte, tecnicamente bravo e con il desiderio di fare bene.su Sampdoria –“Hanno un grandissimo allenatore che ha ...

napolipiu.com

Dejan, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista delladi domani contro il Napoli Dejan, allenatore della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "Il Napoli è una squadra che ha fatto vedere il proprio valore fin dall'inizio ...Tutto pronto per lacon il Napoli, in programma domani, domenica, allo stadio 'Ferraris' di Genova (ore 18.00) e ...seduta di rifinitura pomeridiana al 'Mugnaini' di Bogliasco Dejanha ... Sampdoria, Stankovic sfida il Napoli: "Non abbiamo paura" Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, non ha paura del Napoli anche se è il favorito per vincere il campionato di Serie A, ...Alla vigilia del match tra la Sampdoria e il Napoli arriva un avvertimento per il tecnico azzurro Luciano Spalletti.