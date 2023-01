Stankovic | Marassi diventi fortezza della Samp

(Di sabato 7 gennaio 2023) "Da qui in avantideve diventare nostra". Lo ha detto il tecnicodoria Dejanai canali ufficiali del club in vistagara di domani tra le mura amiche col ...

Sportitalia

"Da qui in avantideve diventare nostra fortezza". Lo ha detto il tecnico della Sampdoria Dejanai canali ufficiali del club in vista della gara di domani tra le mura amiche col Napoli. Chiede un' ...si proietteranno immagini di Vialli, forse verrà dedicata la curva . Il ricordo di: "Mi tengo stretti i suoi messaggi" . Sampdoria - Napoli sarà una partita di dolore. Va bene, ... Sampdoria, Stankovic: "Marassi deve essere la nostra forza" ROMA, 07 GEN - "Da qui in avanti Marassi deve diventare nostra fortezza". Lo ha detto il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic ai canali ufficiali del club in vista della gara di domani tra le mura ...Alla vigilia del match tra la Sampdoria e il Napoli arriva un avvertimento per il tecnico azzurro Luciano Spalletti.