Stalker sfortunato cade dal tetto dopo aver rubato il telefono all' ex

(Di sabato 7 gennaio 2023) AGI - Ruba il cellulare alla ex moglie sporgendosi dal balcone della sua abitazione a quello adiacente di lei e, all'arrivo dei carabinieri, si nasconde sul. Ma perde l'equilibrio,da un'altezza di cinque metri e finisce in ospedale per fratture multiple e trauma toracico. È successo nei giorno scorsi a Barlassina, in provincia di Monza e Brianza. I carabinieri della Compagnia di Seregno gli hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare all'ospedale di Niguarda, dov'è ricoverato, firmata dal gip di Monza in sostituzione della precedente misura degli arresti domiciliari relativa a ripetute violazioni delle prescrizioni impostegli (divieto di avvicinamento) in più occasioni accertate dai carabinieri. Era già indagato per maltrattamenti, molestie, stalking, lesioni personali aggravate e rapina, reati che sarebbero stati commessi tra ...