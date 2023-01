Spezia | fatta per l’arrivo di Zurkowski dalla Fiorentina | i dettagli

Calcio Style

I dettagli della trattativa Szymon Zurkowski, centrocampista della Fiorentina, sarà presto un nuovo giocatore dello. Secondo quanto riportato da La Nazione, oggi potrebbe essere già il giorno ...... Ottolini prova il colpo Gytkjaer dal Monza redazionesportiva2 ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Calcio - Premiati gli 'U12' del Luni, Gyasi: Contro l'Atalantauna grande gara, ... Calciomercato Spezia, è fatta per Zurkowski: oggi la firma L’allenatore del Lecce ha presentato così la gara di domani contro lo Spezia nella conferenza stampa del pregara. HJULMAND. “Sicuramente il ruolo di regista lo prenderà Blin. Ho provato anche un’altra ...Calciomercato Spezia, è fatta per l'arrivo in Liguria del centrocampista viola classe 1997: superata la concorrenza dell'Empoli. Nelle prossime ore è attesa la firma di Zurkowski con lo Spezia. Second ...