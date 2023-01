Speravo in un miracolo Il dolore di Mancini per Vialli

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ilper la perdita dell'amico Gianlucaè ancora molto vivo e presente. Robertoè visibilmente commosso quando parla dima è anche la persona che, forse meglio di tutti, può descrivere il vero valore dell'uomo e del campione di sport. «Non sto benissimo perché è una grande perdita, per me, per la sua famiglia prima di tutto e per tutto il calcio italiano. È un momento abbastanza difficile però bisogna andare avanti.in un, ci siamo visti, abbiamo parlato, scherzato, era sempre di buon umore come al solito e mi ha fatto piacere vederlo di buon umore in quel momento». Lo ha dichiarato il ct della Nazionale, Roberto, in una intervista realizzata e diffusa dalla Figc. «Luca era un ragazzo gioioso, sempre allegro. ...

