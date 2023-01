Spalletti ricorda Vialli | «Era un leader | in amichevole fece 20 metri per rialzarmi»

IlNapolista

CosìVialli l'allenatore del Napoli, Luciano, in conferenza stampa prima della quale, per volere del tecnico, è stato osservato un minuto di silenzio. . 7 gennaio 2023È successo conalla Roma e all'Inter, ma il fenomeno poteva essere notato anche in club più piccoli come l'Udinese. La Süddeustcheche il Napoli è ancora in testa alla classifica "... Spalletti ricorda Vialli: «Era un leader, in amichevole fece 20 metri ... Luciano Spalletti difende Kvicha Kvaratskhelia in conferenza stampa prima di Sampdoria-Napoli: "Non c'è nessun allarme".NAPOLI, 07 GEN - "E' uno dei primi usciti dall'Italia che s'è fatto valere in Premier, facendo poi anche l'allenatore, il commentatore, ricordo benissimo a Sky la sua competenza ed il rispetto di tutt ...