Spalletti ricorda Vialli e carica il Napoli | “Ripartiamo”

(Di sabato 7 gennaio 2023)prima di cominciare la conferenza stampa alla vigilia del match di domani in casa della Sampdoria. Il tecnico delha voluto raccontare un episodio vissuto tanti anni fa: “Nella stagione 85-86 la Samp di, di Mancini e di Francis venne a giocare in amichevole con l’Entella, ricordo che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Bologna risultato finale 3-2, partita dalle mille emozioni ma la spuntano i partenopei La ripresa secondo: “Inter top, dobbiamo essere più forti di tutto” Juventus-Udinese, Allegri: “Sarà una partita complicata come tutte” Lettera di intenti Ferrero –per ...

Calciomercato.com

Questa mattina invece,ha voluto anticipare le domande dei giornalisti e ha iniziato la conferenza stampa raccontando un aneddoto su Vialli che ha commosso tutti i presenti: "Non vi faccio ...CosìVialli l'allenatore del Napoli, Luciano, in conferenza stampa prima della quale, per volere del tecnico, è stato osservato un minuto di silenzio.ha aggiunto 'un ... Sampdoria-Napoli, Spalletti ricorda Vialli: 'Grande uomo, leader carismatico. Crazie Gianluca' Il Napoli domani giocherà una partita molto difficile contro la Sampdoria, ma prima della gara ci sarà un'autentica sorpresa.Un minuto di silenzio ricordando Gianluca Vialli. Questo il bellissimo gesto di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, prima dell'inizio della conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani c ...