Spalletti ricorda Vialli e carica il Napoli “Ripartiamo”

(Di sabato 7 gennaio 2023)(ITALPRESS) – Prima di cominciare la conferenza stampa alla vigilia del match di domani in casa della Sampdoria, Lucianoha chiesto dire con un minuto di silenzio sia Gianlucache Sinisa Mihajlovic. Il tecnico delha volutore l'ex attaccante con un episodio vissuto tanti anni fa. “Nella stagione 85-86 la Samp di, di Mancini e di Francis, venne a giocare in amichevole con l'Entella, ricordo che su una palla lunga mi ritrovai a correre con lui, naturalmente nel confronto fisico caddi a terra, l'arbitro fischiò punizione, lui che era 20 metri avanti tornò indietro per tirami su, già si vedeva molto bene, nonostante fosse molto giovane, la sua capacità di essere un leader e un fuoriclasse senza farlo pesare. Era un uomo ...

