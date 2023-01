Spalletti in conferenza stampa | Sampdoria-Napoli | quando parla

(Di sabato 7 gennaio 2023) Lucianoinprima di, il tecnico interviene dal centro sportivo di Castel Volturno. Alle 11.30 è previsto l’intervento di Lucianocheai giornalisti prima della sfida con la. Potete seguire il suo intervento integrale supiu.com. Il tecnico degli azzurri vuole una reazione immediata dopo la sconfitta con l’Inter. Possibili cambi di formazione per il, siaddirittura di una esclusione di Kvicha Kvaratskhelia. L’allenatore molto probabilmente potrà contare anche su Bereszynski che oggi svolge le visite mediche al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno. Il difensore polacco in arrivo proprio ...

CalcioNapoli24

L'eterna diatriba è stata riportata in auge dalle parole dell'allenatore del Napoli Luciano, che nellastampa prima della sfida poi persa contro l'Inter aveva commentato ...Enrico Fedele , dirigente e opinionista, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotta da Dario Sarnataro: Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato ... Napoli: Spalletti in conferenza pre Sampdoria | DIRETTA Luciano Spalletti parla in conferenza stampa prima di Sampdoria-Napoli, il tecnico interviene dal centro sportivo di Castel Volturno.Giornata di vigilia per il Napoli, gli azzurri preparano la gara di campionato contro la Sampdoria. Luciano Spalletti, nella giornata di oggi a partire dalle 11.30, parlerà in conferenza stampa dal ce ...