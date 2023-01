Spalletti in conferenza | “Inter? Sfortunati | ci girano le scatole”

Leggi su rompipallone

(Di sabato 7 gennaio 2023) Una dura sconfitta quella del Napoli contro l’, reduce dal tentativo mal riuscito di avere maggiori punti per allungare in vetta. Dopo la vittoria con il Sassuolo, ora gli azzurri si proiettano alla prossima sfida di domenica alle 18 contro la Sampdoria. La disfatta contro l’non è stata del resto digerita del tutto dallo stesso, che ha naturalmente ammesso instampa: “La verità è che a noile, non abbiamo fatto quello che avremmo voluto“. Un incontro che diventa così decisamente importante il prossimo per il Napoli, determinato a raggiungere nuovamente uno schiacciante successo e a sopravanzare ulteriormente le squadre avversarie. Sul prossimo incontro si è così pronunciato instampa il tecnico ...