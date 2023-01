Spalletti alla vigilia di Sampdoria Napoli Ci saranno 3-4 cambi ma non dipendono dalla prestazione di Milano | erano già previsti

(Di sabato 7 gennaio 2023) Le parole dell'allenatoredella trasferta di Marassi: "Ci3/4ma nondigià". Prima della conferenza un minuto di silenzio per ricordare sia Sinisa Mihajlovic che Gianluca Vialli: l'aneddoto disu una sfida con Luca quando ancora era calciatore Lucianovuole archiviare presto la sconfitta di mercoledì contro l'Inter, la prima in campionato del, la seconda stagionale dopo quella ininfluente di Liverpool nell'ultima giornata dei gironi di Champions: "Probabilmente è giusto, come ha detto qualcuno, che una sconfitta ci può stare, ma la realtà è che ci girano le ...

... non è legataprestazione del direttore di gioco durante la partita. La squadra azzurra era spenta, molti calciatori erano tarpati, vedi Kvara. Non ho ammirato il solito Napoli'....... il Napoli di Luciano. "Venerdì sarà una bellissima serata. A Napoli è sempre bello giocare, ma dobbiamo fare un passettinovolta. Il Napoli è il favorito per lo Scudetto . Alzare l'... Spalletti prima di Sampdoria-Napoli: "Ci girano le scatole per il ko contro l'Inter" "Ci dà molto fastidio e siamo arrabbiati per la gara disputata a Milano. Però siamo certi che ripartiremo da protagonisti" Luciano Spalletti parla alla vigilia del match di Marassi in conferenza stamp ...