SOTTOTITOLI Borrell | Tregua di Putin non credibile

(Di sabato 7 gennaio 2023) (Agenzia Vista) Marocco, 07 gennaio 2023 "Non dobbiamo dimenticare che la Russia sta occupando illegalmente e violentemente parti del territorio ucraino, che è stata la Russia a compiere questa aggressione illegittima e che ha violato i principi della Carta delle Nazioni Unite. Di fronte a tanta ipocrisia il Cremlino manca completamente di credibilità e questa dichiarazione di volontà di un cessate il fuoco unilaterale non è", le parole dell'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josepin Marocco. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it