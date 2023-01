Sorpresi nel Casertano a fare il pieno con la benzina della ditta | licenziati

Sky Tg24

...dei quarti o distrarsi un po' guardando gli spettatoridalla "kiss cam" durante i cambi campo. Presupposti nuovi, buoni propositi con cui iniziare una stagione che potrebbe cominciare...Il via libera dell'Ue al commercio della farina di grilliterritorio europeo ha sconvolto gran parte dell'opinione pubblica. In realtà, però, ci sarebbe ben poco da essere. Il motivo A quanto pare già oggi insetti e derivati vengono utilizzati ... Ladri sorpresi sul tetto a Como, uno cade: è grave NAPOLI – Stanotte gli agenti del Commissariato Decumani, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in piazza Bellini hanno notato due uomini confabulare co ...Il film di Alfred Hitchcock conquista la vetta, e non mancano sorprese ed esclusi eccellenti (compresa una frecciata alla classifica decennale di Sight .... Quella difficile è stata decidere quali esc ...