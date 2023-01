“Sono andato in Francia | abbagliato dalle multinazionali Ma il mio valore non è solo lo stipendio | così sono tornato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 gennaio 2023) “Perché ho deciso di tornare? Perché, per quanto venissi pagato tanto, non mi sentivo valorizzato all’estero. Avevo studiato molto, avevo messo anima e corpo negli anni dell’università: e poi mi ritrovavo in una multinazionale a compilare fogli excel dalla mattina alla sera. Mi sentivo un numero: la valorizzazione non passaper lo”. Vincenzo Morelli ha 27 anni ed è originario di Putignano, Bari. Nel 2020 ha lasciato il lavoro a tempo indeterminato nell’Innovation lab di una grande società di consulenza informatica in, a Nizza, per aprire la sua startup, nella sua terra. Diploma al liceo scientifico di Putignano, Vincenzo si trasferisce a Bologna per la laurea in informatica e management. Poi, la magistrale all’Università di Pisa in data science. “partito nel 2019 per la ...