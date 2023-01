Sonia Bruganelli pronta per una nuova esperienza | insegnerà all’università | L’indiscrezione

(Di sabato 7 gennaio 2023)per unaavventura: la nota opinionista del GFVip. Eccoè amatissima dal pubblico, la produttrice e opinionista del GFVip ha conquistato il cuore di tantissimi italini in queste due ultime edizioni del noto reality show di Canale 5. Ladopo il successo riscontrato lo scorso anno in veste di opinionista al Grande Fratello Vip, anche quest’anno è impegnata come opinionista al fianco del conduttore Alfonso Signorini e della cantante e opinionista Orietta Berti. Stando alle ultime indiscrezioni rilasciate da Fanpage.it, l’amatasta per iniziare unaavventura nell’ambito ...

Fanpage.it

E' in arrivo una svolta importante nella carriera di, la nota opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini. L'impenditrice che lavora in tv, dietro le quinte da anni e ha aperto la SDL che si occupa di casting ma anche di ...Leggi anche >, il nuovo lavoro da professoressa all'Univeristà: ecco cosa insegna e dove Su Twitter , in tanti pensano che quella di Dana sarebbe stata una vera e propria ... Sonia Bruganelli diventa professoressa universitaria per un corso sulla gestione di format tv Nuovo e importante incarico per la famosa imprenditrice: ecco cosa farà dal prossimo mese E' in arrivo una svolta importante nella carriera di Sonia ...Sonia Bruganelli e l’inatteso prestigioso incarico: ecco cosa farà nei prossimi mesi Sonia Bruganelli, oltre a lavorare dietro le quinte da ...