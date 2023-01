Sonia Bruganelli insegna all' università | spunta la verità sull' opinionista del Gf Vip 7

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 7 gennaio 2023) L'più amata del Grande Fratello Vip 7 arriva all': ecco cosa. La sua tesi all'di Scienze della Comunicazione era proprio sul Grande Fratello,è una delle professioniste più in gamba del mondo della televisione. Questa volta sarà lei a sedersi in cattedra con grande sorpresa del pubblico a casa che non conosce fino in fondo il suo lavoro. Al contrario di altri opinionisti del Gf Vip la moglie di Bonolis vanta una carriera incredibile alle spalle proprio dietro le quinte del mondo della televisione. Dopo la laurea infattisi è avvicinata al mondo della produzione televisiva come autrice e non solo. Per anni ha lavorato dietro le quinte di moltissimi ...