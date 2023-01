Sonia Bruganelli | il nuovo lavoro da professoressa all' Università | ecco cosa insegna e dove

Tag24

Non solo opinionista. Orafarà un passo in più nella sua carriera. L'opinionista del Gf Vip lavora in tv, dietro le quinte, da anni e ora sarà tra i docenti dell'Executive Program in Creatività e gestione dei ...Attualmentela vediamo in tv in veste di opinionista al Grande Fratello Vip . Tuttavia, la moglie di Paolo Bonolis rivesterà a breve un nuovo prestigioso ruolo, stavolta nell'ambito dell'... Perché Sonia Bruganelli non è in studio al Gf vip oggi 2 gennaio Attualmente Sonia Bruganelli la vediamo in tv in veste di opinionista al Grande Fratello Vip. Tuttavia, la moglie di Paolo Bonolis rivesterà a breve un nuovo prestigioso ruolo, stavolta nell’ambito ...Non solo opinionista. Ora Sonia Bruganelli farà un passo in più nella sua carriera. L'opinionista del Gf Vip lavora in tv, dietro le quinte, da anni e ora ...