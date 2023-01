Sonia Bruganelli diventa professoressa universitaria | ecco il corso

(Di sabato 7 gennaio 2023), da ormai due stagioni è al centro dei riflettori grazie al ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, è pronta per una nuova avventura. L’opinionista e moglie di Paolo Bonolis terrà ununiversitario. La 48enne, in virtù della sua grande esperienza, sarà tra i docenti dell’Executive Programme in Creatività, unorganizzato dalla Luiss e da TgCom incentrato sulla gestione dei format televisivi.vi partecipa in quanto amministratore delegato di SDL, società specializzata in casting in particolare dei programmi Ciao Darwin e Avanti un altro, condotti dal marito. Ma che èta anche una web tv con una sua programmazione. IlExecutive Programme in Creatività e Gestione dei Format Televisivi partirà a ...

Fanpage.it

Leggi anche >, il nuovo lavoro da professoressa all'Univeristà: ecco cosa insegna e dove Su Twitter , in tanti pensano che quella di Dana sarebbe stata una vera e propria ...Non solo opinionista. Orafarà un passo in più nella sua carriera. L'opinionista del Gf Vip lavora in tv, dietro le quinte, da anni e ora sarà tra i docenti dell'Executive Program in Creatività e gestione dei ... Sonia Bruganelli diventa professoressa universitaria per un corso sulla gestione di format tv Soleil Sorge da opinionista del GF Vip critica Luca Onestini Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli nelle ultime settimane hanno preso il posto di Sonia ...Non solo opinionista. Ora Sonia Bruganelli farà un passo in più nella sua carriera. L'opinionista del Gf Vip lavora in tv, dietro le quinte, da anni e ora ...