Sonia Bruganelli | arriva un nuovo incarico prestigioso | tutti senza parole

(Di sabato 7 gennaio 2023) Unto per. La carriera della moglie di Bonolis sta decollando dopo il Grande Fratello Vip: i dettagli. Quello diè un momento sicuramente positivo dal punto di vista lavorativo. Infatti per l’opinionista del reality show e moglie di Paolo Bonolisun. Non L'articolo proviene da Inews24.it.

Tag24

Ancheera intervenuta per "salvare" il conduttore, che chiamata al telefono da Francesco Fredella in diretta aveva commentato: "Più che un appello farei una preghiera: dopo questi ...L'italoamericana, nelle sue dirette con il ruolo da opinionista temporanea al posto di, è riuscita subito ad accendere gli animi nella Casa. Come promesso alla vigilia, Soleil ha ... Perché Sonia Bruganelli non è in studio al Gf vip oggi 2 gennaio Segui Tag24 anche sui social Perché Sonia Bruganelli non è in studio al Fratello Alfonso Signorini questa sera in studio è affiancato come al solito da Orietta Berti. In… Leggi ...Dopo la sua permanenza di tre mesi nella Casa del “Grande Fratello Vip” Charlie Gnocchi torna in radio con il programma “W l’Italia No problem”.