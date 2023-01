Sofia Goggia sarà al Festival di Sanremo 2023? La verità

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ildiè uno dei programmi più attesi dell’anno. Ormai, per milioni di spettatori, si è trasformato in una vera e propria tradizione. Al momento, però, c’è ancora un po’ di mistero sui nomi delle co-conduttrici. Negli ultimi giorni, era stata lanciata un’indiscrezione sulla possibile presenza di. La campionessa, visto l’enorme interesse suscitato da queste voci di corridoio, ha deciso di confidarsi in un’intervista per Rtl 102.5.diparla della sua presunta partecipazione: “Non ci sarò”Goccia è un volto molto apprezzato nel mondo dello sport. La sua costanza e il suo talento le hanno permesso di trasformarsi in una vera e propria campionessa di scii. Nel giorni ...