Slittino femminile | Upite Ozolina vincono il doppio di Sigulda | 4e Voetter Oberhofer ancora in vetta alla generale

Leggi su oasport

(Di sabato 7 gennaio 2023) Andae Sanijasi sono aggiudicate la prima tappa di(Lettonia) valevole come quarto appuntamento della Coppa del Mondo di2023. Sul budello baltico la vittoria è andata proprio alle padrone di casa con il tempo complessivo di 1:24.926 (42.435 e 42.491) con 212 millesimi di margine sulle statunitensi Chevonne Chelsea Forgan e Sophia Kirkby (42.537 e 42.601) mentre completano il podio le tedesche Jessica Degenhardt Cheyenne Rosenthal a 335 (42.620 e 42.641). Quarta posizione per le nostre Andreae Marionche, per colpa di un pesante errore nel tratto conclusivo della prima manche (43.066) si complicano la vita e, nonostante un’ottima seconda discesa (42.473) si fermano a 613 millesimi ...