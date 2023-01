Sky Sport Serie C 2022 23 21a Giornata | Palinsesto Telecronisti Lega Pro anche su NOW

Tutto Juve

Il direttore sportivo del Lipsia Max Eberl aDeutschland ha avvisato tutte le pretendenti di Gvardiol, stella del Mondiale in Qatar: "Attivando l'opzione per estendere il contratto abbiamo le redini dell'affare in mano nostra. Il club ...L'ex capitano della Juventus Giorgio Chiellini è intervenuto in collegamento conper ricordare Gianluca Vialli, scomparso questa mattina dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. Queste le parole di Chiellini: "Quello di oggi è stato un brutto risveglio. Le ... Guardalá (Sky Sport): "Domani la Juventus ricorderà Vialli in maniera importante" "In questi momenti non sono molto a mio agio a parlare, specie di Luca che insieme a Roberto Baggio è stato indubbiamente l’esempio più importante che ho avuto da diciottenne al mio arrivo alla Juvent ..."Quello di oggi è stato un brutto risveglio. Le immagini e le parole di Gianluca ce le portiamo dietro tutti". Ha esordito così Giorgio Chiellini, in collegamento a Sky Sport, nel ricordare Gianluca V ...