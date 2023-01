Sky Sport | Serie A 2022 23 17a Giornata | Palinsesto Telecronisti NOW 7 - 8 - 9 Gennaio

(Di sabato 7 gennaio 2023) Tra sabato 7 e lunedì 9, appuntamento con la diciassettesimadella stagione/2023 dellaA TIM. Si inizia con Monza-Inter, dalle 20.45 su SkyUno, SkyCalcio, Sky251 Sky4K e in streaming su NOW; si prosegue domenica dalle 12.30 con Salernitana-Torino...

Tutto Juve

Bereszynski - Napoli, il matrimonio s'ha da fare. Proprio un giorno prima del match di campionato a Marassi tra i blucerchiati e gli azzurri, il terzino polacco classe 1992 sta effettuando le visite ...La data da cerchiare sul calendario è quella del 13 gennaio . San Antonio, Texas. Gli Spurs ospitano i Golden State Warriors , ma non lo faranno al consueto AT&T Center bensì alla loro vecchia casa, l'... Guardalá (Sky Sport): "Domani la Juventus ricorderà Vialli in maniera importante" Ora - a una settimana dalla data della partita tra Spurs e Warriors - a San Antonio fanno sapere di avere già venduto 57.000 biglietti: ne mancano solo 5.000 per stabilire il nuovo primato e 8.000 per ...La ripresa del campionato nello scorso turno non ha regalato grandi soddisfazioni sia alla Fiorentina che al Sassuolo. La squadra di Dionisi deve riscattare una pesante sconfitta contro la Sampdoria p ...