Sky o Dazn? Serie A in tv | dove vedere tutte le partite della 17ª giornata

(Di sabato 7 gennaio 2023) Archiviato il turno infrasettimanale, che ha segnato la ripartenza del torneo dopo la lunga sosta per i Mondiali in Qatar, laA si appresta a tornare subito in campo per la 17esima, in programma tra il 7 ed il 9 gennaio. Milan-Roma il...

Sky Sport

4 Monza - Inter , match della 17esima giornata di Serie A, si giocherà all'U - Power Stadium di Monza, sabato 7 gennaio alle ore 20:45 (in diretta su, Now,Go). Di seguito le probabili formazioni: MONZA (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Caldirola, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Mota ...SABATO Ore 15:00 FIORENTINA - SASSUOLO in diretta suOre 18:00 JUVENTUS - UDINESE in diretta suOre 20:45 MONZA - INTER in diretta su, Now,Go eDOMENICA Ore 12:30 SALERNITANA -... Inter-Napoli, dove vedere la partita in tv: gli orari Oggi 7 gennaio si gioca la 17esima giornata di Serie A 2022/2023: ecco il calendario, le probabili formazioni e dove vedere le partite ...La ripresa del campionato nello scorso turno non ha regalato grandi soddisfazioni sia alla Fiorentina che al Sassuolo. La squadra di Dionisi deve riscattare una pesante sconfitta contro la Sampdoria p ...