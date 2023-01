Silvio Berlusconi sulla soglia dei 90 anni | il piano per il futuro di Forza Italia

Liberoquotidiano.it

ROMA - 'Il partito unico non c'è, non è in campo. Abbiamo già un grande partito conservatore: Fdi'. Fratelli d'Italia chiude alla proposta lanciata nei giorni scorsi dadi dare vita a un partito unico di centrodestra sul modello dei Repubblicani Usa. Le perplessità di Giorgia Meloni sulla proposta del leader di FI erano già trapelata da retroscena ...... Giovanbattista Fazzolari, intervistato dal Corriere della Sera, boccia l'idea rilanciata recentemente dal leader di Forza Italia,. 'La grande intuizione - spiega Fazzolari - è ... Silvio Berlusconi, lo sfogo privato: "Mi avvicino ai 90 anni. Ora..." ROMA – “Il partito unico non c’è, non è in campo. Abbiamo già un grande partito conservatore: Fdi”. Fratelli d’Italia chiude alla proposta lanciata nei giorni scorsi da Silvio Berlusconi di dare vita ...Il sottosegretario all'attuazione del Programma: "Abbiamo già un grande partito conservatore che è Fratelli d'Italia" ...