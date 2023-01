Sicilia | la mostra al festival di Cannes diventa un caso | quasi 4 milioni senza bando a una società del Lussemburgo Scontro tra Schifani e Fdi

Corriere della Sera

Vista il sempre maggiore interesse dimostrato dalle case di produzione nei confronti dellae le conseguenti ricadute che ciò ha avuto in termini di incoming e flussi turistici, la Regione ......le somme impiegate per la realizzazione di tale progetto e per la sua presentazione presso Casa'. Dall'assessorato snocciolano cifre che dovrebbero giustificare l'iniziativa della: '... Regione Sicilia, 3,7 milioni per una mostra fotografica a Cannes. Scontro in Giunta Non ci sarebbe nessuna anomalia sull’affidamento senza gara alla società Absolute Blue per l’evento «Sicily,Woman and Cinema 2023» al prossimo Festival del Cinema di Cannes. Si difende l’assessore reg ...La Regione Siciliana finanzia per 3,7 milioni di euro una mostra fotografica. Il tutto senza gara bando di gara. E ...