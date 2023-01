(Di sabato 7 gennaio 2023) La seconda di League One ospita la terza di Premier League dunque si tratta di una partita tra squadre molto in forma per i rispettivi livelli. Lo, che non si è mai fermato durante i Mondali, viene da tre vittorie consecutive e da una serie positiva di diciassette partite in tutte le competizioni. InfoBetting: Scommesse Sportive e

Infobetting

- Newcastle è una partita del terzo turno di FA Cup e si gioca sabato alle 19:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming. La lunga striscia vincente non è andata ......City Bristol City vs Swansea City Hartlepool United vs Stoke City Hull City vs Fulham Crystal Palace vs Southampton Millwall vsUnited Shrewsbury Town vs Sunderlandvs ... Sheffield Wednesday-Newcastle (FA Cup, 07-01-2023 ore 19:00 ): formazioni ufficiali, quote, pronostici