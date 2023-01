Serie C 2022 2023 | Foggia in vantaggio due volte ma beffato | passa il Picerno 2-3

(Di sabato 7 gennaio 2023) Colpo esterno del, che nonostante siato in sdue, riesce a battere ilper 2-3 nella sfida valida per la 21esima giornata del girone C della. Un successo che vuol dire anche sorpasso in classifica, raggiugendo il sesto posto provvisorio a quota 38 punti.: RISULTATI E CLASSIFICHE LA PARTITA – Padroni di casa subito inal 7?, con Garattoni che converte dopo una bella triangolazione con Peralta: tiro sul primo vincente, con Crespi non incolpevole. L’estremo difensore ospite, però, si riscatta subito dopo con la parata proprio su Peralta. Ilsembra faticare a reagire, e le partita si ...

