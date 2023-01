Serie A1 Femminile 2022 2023 volley | risultati e classifica della regular season

(Di sabato 7 gennaio 2023) Lae tutti idiA1di. Archiviata la strepitosa estate azzurra, lo spettacologrande pallavolo prosegue con la massimadel campionato italiano. Le 14 squadre iscritte sono pronte a darsi battaglia nella corsa verso lo Scudetto, con l’Imoco Conegliano che proverà a difendere il titolo conquistato nelle ultime due stagioni. Di seguito lae tutti istagione regolareA1, aggiornati in tempo ...

Milan News

...30 Anadolu Efes - ASVEL 78 - 72 20:00 Olympiacos - Milano 82 - 66 20:30 Valencia - Crvena Zvezda 75 - 77 Visualizza Euroleague VOLLEY -A120:30 Casalmaggiore - Chieri 2 - 3 CALCIO - ......30 Anadolu Efes - ASVEL 78 - 72 20:00 Olympiacos - Milano 82 - 66 20:30 Valencia - Crvena Zvezda 75 - 77 Visualizza Euroleague VOLLEY -A120:30 Casalmaggiore - Chieri 2 - 3 CALCIO - ... Serie A Femminile, Laura Giuliani MVP del mese di dicembre Il Giudice Sportivo, Massimiliano De Renzis, ha accolto il ricorso presentato dalla Nuova Comauto Pistoia in merito a un’irregolarità nel numero delle giocatrici formate schierate dalla Roma nel match ...Sul sentiero che conduce al miglior piazzamento in chiave playoff, appare esercizio complicato puntare al nono posto con otto punti di ritardo su Moncalieri da colmare in 12 match, il Basket Le Mura..