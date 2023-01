La Gazzetta dello Sport

TORTONA -89 - 81 In un palasport gremito da 3700 persone, contro unarimaneggiata, senza Cordinier, Teodosic, Mannion e Ojeleye, ma che ottiene pochissimo da alcuni presenti, ...La Bertram Tortona fa il colpaccio e supera 89 - 81 laBologna nel match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di basket diA 2022/2023 . In virtù di questo successo i piemontesi salgono al terzo posto con 20 punti, mentre ... Serie A: Virtus stop anche con Tortona, Trento alle finali di Coppa Sala stampa al PalaFerraris per Sergio Scariolo. Il coach della Virtus Bologna ha così commentato la sconfitta per mano della Bertram Derthona in campionato: "Complimenti a ...Si sono disputati oggi due anticipi della quattordicesima giornata del massimo campionato italiano di basket. In campo sono scese prima Bertram Yachts Derthona Tortona e Virtus Segafredo Bologna e, po ...