Serie A | probabili formazioni | Sarri rilancia Luis Alberto | Kvara e Zielinski a rischio panchina | Milan-Roma con Zaniolo

Calciomercato.com

Ad aprire la 17a giornata diA, oggi alle 15, sarà la sfida del Franchi tra Fiorentina e Sassuolo . Entrambe le squadre si presentano con un'assenza pesante a testa: tra i viola manca infatti Jovic, Dionisi deve rinunciare ...... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/- a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Juventus - Udinese, le... Serie A, probabili formazioni: dubbi Lautaro, Chiesa e Politano. Milan, ancora Giroud Oggi 7 gennaio si gioca la 17esima giornata di Serie A 2022/2023: ecco il calendario, le probabili formazioni e dove vedere le partite ...La ripresa del campionato nello scorso turno non ha regalato grandi soddisfazioni sia alla Fiorentina che al Sassuolo. La squadra di Dionisi deve riscattare una pesante sconfitta contro la Sampdoria p ...