Serie A | muore Gianluca Vialli | leggenda dell’Italia e della Serie A

(Di sabato 7 gennaio 2023) 2023-01-06 11:39:36 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: voiBrutta sconfitta per il ‘Calcio’ e il calcio mondiale.(Cremona, Italia, 1964) Si è spento oggi all’età di 58 anni. Il mitico attaccantenazionale italiana o di club come Cremonese (dove ha iniziato), Sampdoria, Juventus e Chelsea combatteva il cancro al pancreas dal 2017 che era stato complicato negli ultimi giorni. Infatti, prima di essere riammesso a Londra,, che era Capo DelegazioneNazionale Italiana di Calcio, ha annunciato alla FIGC e alla stampa che sarebbe stato assente dalle prossime partite in Italia (marzo 2023). . L’ex attaccante si era ‘fermato’ per iniziare una nuova fase di cure che si sarebbe svolta a Londra, dove sarebbe stato accompagnato dalla sua ...