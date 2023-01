Serie A | c’è Monza-Inter | le formazioni ufficiali

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ledi, match della diciassettesima giornata dellaA Tutto pronto all’U-Power Stadium dove tra poco scenderanno in camponel match valido per la diciassettesima giornata dellaA 22/23. Da pochi minuti i due allenatori, Raffaele Palladino e Simone Inzaghi, hanno comunicato ledi, eccole:(3-4-2-1): 16 Di Gregorio; 4 Marlon, 3 Pablo Marì, 55 Izzo; 19 Birindelli, 32 Pessina, 7 Machin, 30 Carlos Augusto; 84 Ciurria, 47 Mota Carvalho; 37 Petagna.A disposizione: 89 Cragno, 91 Sorrentino, 5 Caldirola, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 17 Caprari, 22 Ranocchia, 26 Antov, ...

Centotrentuno.com

Nuovo stop per Di Maria che preoccupa la Juventus . Il campione del mondo argentino ha rimediato un problema al polpaccio nel corso del match con l'Udinese . Prima ha stretto i denti, ma poi non ce l'...Dopo la fondamentale vittoria contro il Napoli capolista, l'Inter di Simone Inzaghi vuole continuare a vincere per scalare la classifica. I nerazzurri arrivano allo U - Power Stadium con una striscia ... LIVE Calciomercato | Serie D, l'Ilvamaddalena ufficializza il 2004 ...