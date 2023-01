“Sei uno splendore” Aurora Ramazzotti mai così bella | niente trucco e pancione in primo piano FOTO

(Di sabato 7 gennaio 2023), lasenzadalla vacanza. Sono mesi di intimità e di riflessione, ma anche di gioia da condividere tra gli affetti più cari. La nascita del bebè sempre più vicina e per la figlia di Erose Michelle Hunziker l’emozione non si trattiene. In vacanza anche con il futuro papà Goffredo Cerza,si mostra ai fan senza alcun velo disenza, lafa il pieno di like. Uno splendidoe ancora tanto relax tutto da vivere perche ha deciso di concludere le vacanze natalizie all’aria pulita della montagna con Goffredo ovviamente al suo fianco più innamorato ...

Radio Sportiva

... curandostile sinceramente ospitale, animati dalla spinta di chi esce a cercare i tanti ... una Commissione indipendente di vigilanza con un proprio Regolamento approvato dal Papa, composta da......Tagliamo il panettone in cubetti grossolani e 'pucciamolo' nel caffè o nel tè pomeridiano per... cospargiamole con la crema, e inforniamo a 200 gradi per circaminuti. Avremo un dolce ... Morte Vialli, la lettera della Sampdoria: "Uno di noi, ora sei con ... Sono single da sei anni e non faccio nulla per cercare l’uomo giusto. Se deve arrivare arriverà». A compensare questo vuoto però ci sono i figli. «Loro sono tutto per me, uno ha 15 anni e l’altro 35.Su Gazzetta si parla di Zaniolo: "La voglia di scalare il cielo, in realtà, ce l’ha anche Nicolò. Per questo da mesi si dice che, qualora l’attaccante non rinnovasse ...