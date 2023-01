(Di sabato 7 gennaio 2023) Non solo film e video. Ma anche merchandising, veicolato ai lorosocial, su Instagram e TikTok. Che qualcuno, però, ha preso di mira. E continua a segnalare peroscurare. Loro,, al secolo Debora e Tommaso Gentile, moglie e marito che per “arrotondare” hanno deciso di darsi ai video, diventando latra le più famose del settore. Superando addirittura, per numero di click, persino Rocco Siffredi. A livello di numeri, sono i terzi al mondo. Ma qualcuno, evidentemente infastidito da tale successo, ha iniziato a segnalare i lorosocial, che periodicamente vengono oscurati. Con grave danno economico per i due, che ogni volta devono ricrearlo. “Per loro – ...

Il Corriere della Città

... amministratore della Cam Spa , che in relazione ai dati Eurispes chela scomparsa di ... La mappa illustra, su base provinciale, le assunzioni per posizioni di interesse per i...Su entrambi i modelli è disponibile una gamma diimmagine che include 14+ stop V - Log/V - ... Sifunzionalità come AWB Lock, MF Assist (disponibile sia per i video che per le foto) e ... Segnalano i profili della coppia hard per farli chiudere: Lady Muffin e Tommy A Canaglia dai carabinieri Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Fanno leva su «piccole fragilità ed esigenze personali». Scatenano un senso di vergogna che ai ragazzi impedisce di chiedere aiuto ai genitori o ai ...