Se l’inflazione gioca a calcio Scrive Pennisi

(Di sabato 7 gennaio 2023) Un’ondata di caldo del nuovo anno ha portato tregua dal gelo invernale in Europa – le temperature hanno raggiunto i 25 centigradi a Bilbao – e il crollo dei prezzi del gas offre ulteriore sollievo. Ora sono più bassi rispetto alla vigilia dell’invasione russa dell’Ucraina. Ciò rafforzerà anche gli effetti degli sforzi della Banca centrale europea (Bce) per ridurre. I dati suldella zona euro per dicembre, pubblicati venerdì, mostrano quanti progressi sono già stati fatti. I dati, pur preliminari, di dicembre fanno presagire una tendenza al ribasso.annuale è rallentata dal 7,1% al 6,7% in Francia, dall’11,3% al 9,6% in Germania e dal 6,7% al 5,6% in Spagna. Tuttavia, togliendo le componenti volatili dell’energia e del cibo,“core” nella zona euro potrebbe ancora ...