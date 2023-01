Scoppia petardo inesploso nel Napoletano | 13enne ferito al volto e alle mani

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 7 gennaio 2023) Un ragazzino di 13 anni è rimastoieri sera, 6 gennaio, per lo scoppio di una San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli.nelalÈ accaduto intornoventi in via Cappella. Il minore era in compagnia di altri amici, sembra si sia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.