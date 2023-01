Sciatore va a sbattere contro un cannone sparaneve | morto

Corriere Milano

Una vacanza diventata un dramma. Tragedia a Magnolta, in Valtellina : un 29enne spezzino in vacanza per il ponte dell' Epifania, Giovanni Pieroni , è morto mentre stata sciando. Durante una discesa ...Johanna Trauner - Karner del Consiglio di fondazione per la sicurezza stradale ha dichiarato, 'lo, a differenza di un'auto, non ha una zona di deformazione, se si va acontro un ... Aprica, si schianta in pista contro il cannone sparaneve: muore sciatore 29enne Tragedia a Magnolta, in Valtellina: un 29enne spezzino in vacanza per il ponte dell'Epifania, Giovanni Pieroni, è morto mentre stata sciando dopo aver urtato un cannone sparaneve ...Il giovane viveva a La Spezia, era in vacanza con i genitori in Valtellina. È morto subito dopo il ricovero in ospedale raggiunto, in condizioni disperate, con l'elisoccorso. La Procura di Sondrio ha ...