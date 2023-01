Sci di Fondo | Italia sul podio in Coppa del Mondo | De Fabiani è bronzo

(Di sabato 7 gennaio 2023) Dopo i tre di Federico Pellegrino e quello di Simone Mocellini, l’trova un altroal Tour de Ski, appuntamento valido per ladeldi sci di. Il merito è di Francesco De, che ha conquistato il terzo posto in Val di Fiemme (Trento) nella mass start a tecnica classica maschile sulla distanza dei 15 km, penultima prova della rassegna. Il valdostano ha chiuso la gara alle spalle del duo norvegese composto da Johannes Hoesflot Klaebo e Paal Golberg. Arrivato in volata nei pressi del traguardo, l’azzurro è stato bravissimo a beffare al fotofinish il canadese Antoine Cyr dopo essersi abilmente fatto largo tra i forti svedesi Calle Halfvarsson e William Poromaa. “È stato un Tour de Ski difficile in cui sono partito un po’ sotto tono – ha dichiarato De ...

ilgazzettino.it

Son arrivato in val di Fiemme in una pista che mi piace, davanti al pubblico di casa e ci ho creduto fino ine alla fine è bastato per sorpassare nel rettilineo finale, che non mi era mai ...' L a pista della Val di Fiemme mi piace e ci ho creduto fino in. Non mi era mai successo di sorpassare nel rettilineo finale '. Così Francesco De Fabiani , terzo classificato della mass start maschile del Tour de Ski 2022/2023. L'azzurro, protagonista di ... Cade sulle piste di sci di fondo, soccorritori bloccati dalla colonna d'auto portano in salvo il ferito con la Il valdostano torna sul podio dopo due ani, Klaebo ipoteca il Tour de Ski MILANO (ITALPRESS) - Francesco De Fabiani ha conquistato il terzo ...FONDO - . Per De Fabiani, che termina a 12, decimo podio in gare individuali del massimo circuito, nonché terzo nella 15 km in classico della Val di Fiemme.