Sci di fondo | Caterina Ganz | “Sto facendo un po’ di fatica” Francesco De Fabiani | “Discreto Tour de Ski sinora”

(Di sabato 7 gennaio 2023) Prestazioni discrete, a detta degli stessi atleti, perDenella sprint odierna in Val di Fiemme per ilde Ski 2023: l’azzurra, la migliore delle italiane, si è piazzata al diciottesimo posto dopo l’eliminazione ai quarti di finale, stesso destino del fondista aostano (sedicesimo). Partiamo dalle dichiarazioni di, riportate sul sito federale: “Ilde Ski è partito in salita, perché dopo il periodo al nord sono tornata a casa e purtroppo mi sono ammalata. Ci ho messo una settimana a guarire, non potendo fare niente perché appena uscivo ritornava la tosse. Ho dovuto staccare, stare ferma e quando sono ripartita non stavo male, ma a ricominciare le gare stoun po’ di ...

Mocellini ha dato a tutte le energie rimaste, compiendo un'azione semplicemente straordinaria sul rettilineo finale che gli ha permesso di salire meritatamente sul podio. "Ho patito tantissimo ...GALLIO . L'allarme è scattato alle 10:40 quando il soccorso alpino di Asiago è intervenuto per uno sciatore che si è infortunato sulle piste di sci di fondo di Campomulo. L'uomo, un 62enne di Udine , si trovava in compagnia della moglie e di un amico nei pressi di Malga Mandrielle , quando è caduto a terra. Dopo aver sbattuto sul fianco, lo ... Cade sulle piste di sci di fondo, soccorritori bloccati dalla colonna d'auto portano in salvo il ferito con la