Sci | Cdm | canadese Grenier vince gigante Kranjska Gora | Bassino seconda**

A sorpresa la canadese Valerie Grenier in 57.05 e' al comando dopo la prima manche del primo gigante didi Kranjska Gora. Alle sue spalle la svizzera Lara Gut - Behrami in 57.09 e subito dopo le azzurre Federica Brignone 3/A in 57.21 e Marta Bassino 4/a in 57.29. Quinta posizione, in una classifica ...Federica Brignone e Marta Bassino sono rispettivamente terza e quarta nella prima manche del primo gigante di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo dialpino femminile. In testa la ... Sci: cdm; Odermatt guida gigante Adelboden, Della Vite 14/0 Il campione svizzero Marco Odermatt è al comando in 1.16.69 dopo la prima manche del classico slalom gigante del Chuonigsbaergli di Adelboden, un tracciato veloce e molto difficile con due ripidissimi ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E ALLE 12.30 12.08 Si chiude qui, dunque, la prima manche del gigan ...