Sci alpino | startlist slalom Adelboden 2023 | orari | programma | tv | streaming | pettorali degli italiani

(Di sabato 7 gennaio 2023) Domenica 8 gennaio andrà in scena lomaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-di sci. Inizia l’intenso fine settimana sulla pista svizzera, dove gli atleti si fronteggeranno a viso aperto tra le porte larghe e andranno a caccia del risultato di lusso. L’appuntamento con la prima manche è alle ore 10.30, mentre la seconda andrà in scena alle ore 13.30. Attenzione alle condizioni meteo e della neve, che non sembrano essere quelle dei giorni migliori. Il grande favorito della vigilia è il norvegese Henrik Kristoffersen, chiamato a fronteggiare soprattutto l’austriaco Manuel Feller, gli svizzeri Daniel Yule e Loic Meillard, il norvegese Lucas Braathen, il tedesco Linus Strasser e il francese Clement Noel. L’Italia sperea in un guizzo da parte di Tommaso Sala, Giuliano Razzoli, Alex ...

Eurosport IT

Ecco quali sono i più attesi MONDIALI DI SCI ALPINO - Si terranno dal 6 al 19 febbraio a Courchevel e Meribel, in Francia. È l'evento invernale più atteso del 2023: il programma prevede le gare di ...La start list, i numeri dei pettorali e le italiane in gare nello slalom gigante di Kranjska Gora , valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Dopo la prova del sabato, le atlete tornano in pista per disputare una nuova gara nella giornata di domenica 8 gennaio alle ore 9.30. Ad aprire le danze con il pettorale numero uno sarà la ... Coppa del Mondo 2022/23 - Bassino è una favola! Seconda in gigante, rivivi la sua manche Domenica 8 gennaio andrà in scena il secondo gigante femminile di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. Si conclude l'intenso fine settimana sulla pista slovena, ...