Sci alpino | sorpresa Grenier nella prima manche a Kranjska Gora Brignone e Bassino sono vicine!

(Di sabato 7 gennaio 2023)dall’esito un po’ sorprendente nel gigante di. Sulla Podkoren, infatti, comanda la canadese Valerie, bravissima ad inserirsi in vetta alla classifica con il pettorale numero dodici. Una prova eccellente quella della nordamericana, che ha sciato praticamente alla pari con Lara Gut-Behrami, visto che l’elvetica è seconda a soli quattro centesimi di ritardo. La lotta per la vittoria è comunque apertissima e comprende anche le azzurre. Federicaè terza a 16 centesimi dae subito dietro c’è Marta, quarta con 24 centesimi di ritardo dalla canadese. Le due italiane, in particolare(aveva 43 centesimi di vantaggio su Gut-Behrami) hanno sciato bene...

Ottimo comportamento delle due azzurre Brignone e Bassino, terza e quarta al termine della prima manche del gigante di Kranjska Gora, in Slovenia. Comanda la canadese Valerie Grenier (scesa col ...La diretta testuale del gigante femminile di Kranjska Gora , valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Torna in pista Marta Bassino, che cercherà di difendere il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. Occhi anche su Federica Brignone, in ripresa dopo un inizio di stagione ... Calendario sci alpino oggi: orari sabato 7 gennaio, programma, tv, streaming, pettorali, italiani in gara Prima manche dall’esito un po’ sorprendente nel gigante di Kranjska Gora. Sulla Podkoren, infatti, comanda la canadese Valerie Grenier, bravissima ad inserirsi in vetta alla classifica con il pettoral ...SCI ALPINO - Segui in DIRETTA SCRITTA il gigante femminile sulla Podkoren e il gigante maschile sull'iconica Chuenisbärgli. Mikaela Shiffrin ha l'occasione di e ...