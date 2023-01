Sci alpino | Odermatt comanda ad Adelboden davanti a Kristoffersen Azzurri fuori dalla Top-10

(Di sabato 7 gennaio 2023) Pronostico finora rispettato addopo la prima manche del gigante. Il padrone di casa e grande favorito Marcola classifica con 32 centesimi di vantaggio su Henrik. L’elvetico ha fatto la differenza nella seconda parte ed in particolare sull’ultimo muro, recuperando rispetto al norvegese, che comunque proverà ad insidiarlo nella seconda manche. La lotta per il podio sembra essere circoscritta solo a tre atleti, visto che al terzo posto c’è lo svizzero Loic Meillard a 49 centesimi dal connazionale, mentre dal quarto posto del francese Alexis Pinturault il distacco dasale sopra il secondo (+1.19). Quinta piazza per l’austriaco Manuel Feller (+1.31). Sesto un altro svizzero Gino Caviezel (+1.58), che ha preceduto il francese Victor Muffat-Jeandet (+1.78) e ...

Federica Brignone e Marta Bassino sono rispettivamente terza e quarta nella prima manche del primo gigante di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo difemminile. Sulla pista di Podkoren è finita in testa a sorpresa la canadese Valerie Grenier, con il tempo di 57"05, 4 centesimi in meno rispetto alla svizzera Lara Gut - Behrami. Terza, a +...Un finale di prima manche un po' a sorpresa al Gigante di Kranjska Gora dove la canadese Grenier è riuscita a mettere tutti in riga grazie ad un'eccellente prova. Staccata di 4 centesimi troviamo l'... Calendario sci alpino oggi: orari sabato 7 gennaio, programma, tv, streaming, pettorali, italiani in gara Federica Brignone terza dopo la prima manche, quarta Marta Bassino KRANJSKA GORA (SLOVENIA) (ITALPRESS) - Due azzurre in lotta per il ...Prima manche dall’esito un po’ sorprendente nel gigante di Kranjska Gora. Sulla Podkoren, infatti, comanda la canadese Valerie Grenier, bravissima ad inserirsi in vetta alla classifica con il pettoral ...