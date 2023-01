Sci alpino | Marta Bassino | “Posso fare più di così | importante tenere il pettorale rosso in gigante”

Leggi su oasport

(Di sabato 7 gennaio 2023) Giornata storica per il Canada. Valerie Grenier, infatti, si è aggiudicata ildi Kranjska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2023, ma anche l’Italia ha diversi motivi per cui festeggiare. Sulla pista denominata Podkoren la nordamericana ha spezzato un digiuno per la sua Nazione che durava dal lontanissimo 1974, ma ancheha ritoccato un dato non di poco conto. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo, infatti, ha centrato il settimo podio consecutivo in questa specialità, contando anche la passata stagione, mentre ha mancato di un soffio il terzo posto Federica Brignone che, a fine gara, ha ampiamente mostrato il suo disappunto, per un risultato che appariva nelle sue possibilità fino agli ultimi metri. Il commento dial ...